Un Catanzaro perfetto per fermare il Sassuolo

L’impresa più grande della stagione o giù di lì. Ricordate il Catanzaro dei record in Serie C? Era fuori scala per la categoria, esattamente come il Sassuolo che ha dominato questa Serie B. E come quel Catanzaro, anche gli emiliani non stanno regalando niente nonostante una promozione già ottenuta: la voglia di battere i record annacqua l’appagamento e la squadra di Mimmo Berardi ne ha ancora qualcuno nel mirino. Quindi per pensare di strappare almeno un punto al “Mapei”, e continuare a tenere nelle proprie mani la qualificazione ai playoff, servirà la versione migliore della squadra di Caserta, più o meno la stessa che ha sbancato il “Picco” di La Spezia, il 23 febbraio.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale