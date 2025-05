Cosenza, mesto saluto tra pochi intimi: oggi arriva il Cesena

L’ultima notte di serie B in riva al Crati. Il Cosenza ospita il Cesena e si congeda dalla cadetteria dopo sette anni. Prima di La Spezia sarà l’ultimo ballo bruzio su di un palcoscenico sul quale molte volte è apparso goffo, impacciato, inadeguato. Tante sofferenze e alcune gesta epiche che tra pochi giorni faranno definitivamente parte del passato. Poi la società parlerà, così dicono da “dietro le quinte”. E in attesa che si chiarisca quale futuro avrà il calcio nella città di Telesio ma soprattutto in quali mani verserà, stasera si presenterà per l’ultimo atto. Pochi spettatori ad accogliere lo “spettacolo”. D’altronde quello andato in scena fino a questo momento è stato raccapricciante. Contro il Bari, secondo dati ufficiali sono stati poco più di 3200 i presenti ma di questi oltre 800 erano giunti dalla Puglia.

