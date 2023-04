Stasera al Garden “Esisto ma non vivo”, sessualità e disabilità camminano a braccetto

Creatività automatica è finalmente pronta a mostrare al pubblico il risultato di mesi di lavoro che hanno portato alla realizzazione di “Esisto ma non vivo”.

L’evento della prima proiezione che si terrà al Cinema Garden di Rende è fissato per stasera alle 21, 18 aprile! Tutto è partito dalla necessità di un ragazzo di urlare al mondo la sua storia e che per farlo ha chiesto aiuto ad un giovane regista che conoscesse la sua vita, la sua condizione, la sua città e i pregiudizi che spesso la abitano.

Davide Carpino, protagonista del cortometraggio “Esisto ma non vivo”, ci racconta la trama della sua vita affrontando temi come le barriere architettoniche e “umane” che si trova a dover superare ogni giorno, ma soprattutto scardina i tabù sulla sessualità di un diversamente abile.

Un tema coraggioso, una bella scossa all’ipocrisia. La sessualità che, ancora oggi, è considerata un argomento soggetto a imbarazzi, lo diventa ancora di più quando si scende nel luogo comune che disabilità e sessualità non siano compatibili. E invece Davide ci svela, in questa sceneggiatura scritta e diretta da Marco Martire, in maniera delicata e romantica, ma altrettanto realistica il suo incontro con il sesso!

Il cortometraggio, girato tra in Cosenza e la Sila, ha l’obiettivo di sensibilizzare e allargare il campo visivo di ognuno mirando ad un futuro di inclusione e abbattimento dei pregiudizi.

Il trailer, proiettato in occasione della serata dedicata al cinema per il sociale al teatro Garden e durante incontri organizzati in alcune scuole del territorio, ha insinuato nel pubblico curiosità e interesse.

ESISTO MA NON VIVO ha tutti i presupposti per diventare quell’impulso che manca alla società per percorrere la strada dell’accettazione e dell’inclusione.

ESISTO MA NON VIVO vanta la collaborazione di Caterina Misasi aiuto regia di eccezione, di Marcello Arnone e Franca Guarino nel ruolo dei genitori di Davide e Angela Ferlaino, l’amata Rossana!

La produzione di Creatività Automatica in collaborazione con ASTROFLASH PHOTO STUDIO e con il contributo del Comune di Casali del Manco e il Comune Spezzano Della Sila, ha scosso l’interesse di numerosi sponsor che hanno accettato di partecipare al progetto prendendone parte attivamente.

Esisto Ma Non Vivo merita di essere visto, merita di essere compreso a fondo e sentito dentro perché aiuta a comprendere e prendere consapevolezza, perché solo scostando quel velo di ipocrisia che a volte ci avvolge possiamo entrare in empatia. Merita di essere condiviso perché c’è dietro il lavoro di tanti talenti calabresi, che hanno dovuto scavalcare ostacoli per farsi strada, per farsi sentire, che hanno dovuto rimboccarsi le maniche nonostante le avversità e che hanno creduto nel progetto anche quando nessuno sembrava dargli credito.

