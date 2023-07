Libertà, arte e indipendenza: Cosenza apre le porte al Festival Zinèe, primo evento dedicato alle fanzine

Un festival speciale. Zinèe è il primo evento dedicato alle fanzine che si terrà a Cosenza nella sede di Gaia, una galleria indipendente autogestita, il 7 e 8 ottobre 2023. Il festival è organizzato da un gruppo di amici appassionati di fotografia che credono nella contaminazione delle arti e nella condivisione dei processi creativi. Si tratta di un festival di fanzine, principalmente focalizzato sulla fotografia, ma aperto a tutte le forme espressive. L'obiettivo principale dell'evento è quello di far conoscere e diffondere nel territorio questa forma versatile e libera di comunicazione che, nonostante sia considerata un po' vintage, continua ad essere molto vibrante.

Il pensiero degli organizzatori

Siamo un gruppo di amici appassionati di fotografia che crede nella contaminazione delle arti e nella condivisione dei processi creativi. Abbiamo scelto di organizzare un festival di fanzine (prevalentemente fotografiche ma aperto a tutte le forme espressive) per far conoscere nel nostro territorio questo versatile e libero mezzo comunicativo che, anche se un po’ vintage, è tutt’ora molto vivace.

Che cos’è una fanzine? La sua storia pare che abbia inizio negli anni ’40 e non è altro che una pubblicazione indipendente prodotta e divulgata dallo stesso autore per diffondere la propria arte, per condividere un’idea o per sollecitare una dissertazione.

Da Wikipedia “ Una fanzine (inglesismo esprimibile in italiano coi termini rivista amatoriale o fanzina) è una pubblicazione non professionale e non ufficiale prodotta da entusiasti di un particolare fenomeno culturale (quale un genere letterario o musicale, o un particolare fandom) per il piacere di condividere i propri interessi con altri.

La fanzine è un mezzo completamente libero perché consente l’autoproduzione e la realizzazione dei propri progetti artistici e dei propri esperimenti creativi senza dover passare dai canali dell’editoria ufficiale, Questo lascia totale spazio all’invenzione, oltre che del contenuto artistico anche dell’aspetto formale ed estetico, permettendo sperimentazioni su formati e tecniche di stampa differenti e sull’eterogeneità dei materiali utilizzati per la realizzazione.

Forse il nostro desiderio di produrre creatività su carta stampata può apparire in controtendenza in questo momento storico, dal momento che immagini, testi e musica ora viaggiano a milioni sotto forma virtuale, ma forse è proprio per questo che sentiamo il bisogno di realizzare qualcosa di concreto e che possa essere toccato e condiviso.

Vogliamo che Zinèe sia una festa libera che abbia lo scopo di far incontrare e mettere insieme tutti coloro che hanno voglia di condividere le proprie fanzine. La nostra ambizione mira anche al rafforzamento della cultura fotografica sul nostro territorio favorendo l’incontro e lo scambio di esperienze artistiche.