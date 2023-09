Star mondiali a Castrovillari, Paul Haggis e Cuba Gooding Jr. all’i-fest per celebrare il grande schermo

Prosegue con grande successo l’edizione 2023 di i-fest, International Film Festival, ideato dall’attore castrovillarese Giuseppe Panebianco e dalla communication manager palermitana Glauce Valdini, che fino a domenica regalerà alla Calabria grandi appuntamenti culturali ed esclusivi momenti di spettacolo dedicati al “grande schermo”, tutti ad ingresso libero. Dopo il successo delle prime tre edizioni, dedicate, rispettivamente, a Fellini, a Mastroianni e alle donne che hanno fatto la storia del cinema italiano, quest’anno il festival celebra i 60 anni della storica pellicola di Luchino Visconti «Il Gattopardo», attraverso un omaggio alla sua magnifica interprete: Claudia Cardinale, protagonista del manifesto 2023.

Le prime giornate del festival, dedicate al contest internazionale “Orizzonti” (in media partnership con Rai Cinema Channel ed in collaborazione conl Centro Sperimentale di Cinematografia e SIAE, a cui hanno partecipato oltre un migliaio di registi di tutto il mondo), grazie alla disponibilità del direttore della Casa Circondariale Sisca di Castrovillari Giuseppe Carrà, hanno visto la proiezione di una selezione speciale di “Short Film” all’interno dell’istituto, nell’ambito del progetto “Cinema Senza Confini”, mentre in serata hanno visto all’opera le giurie territoriali (adulti/ragazzi e bambini) per selezionare i vincitori tra gli 80 lavori divisi nelle cinque categorie in concorso: “Short Film”, “Doc”, “Young Talents Short”, “Young Talents Feature” e “Animazione”.

Poi, oltre all’inaugurazione delle quattro mostre, due fotografiche e due digitali, dedicate alla Cardinale e al grande regista Franco Zeffirelli, spazio alle proiezioni dei film delle sei, interessantissime sezioni fuori concorso (tra cui “Eye on Venice”, “Oriente Express”, Mondo Doc” e “Retrospettive”), nonché alla proiezione di alcuni film in anteprima nazionale (da «Panthom», di Lee Hae-Young, che ha aperto il festival, a «Kaymak» di Milcho Manchevski, fino a «Call of God», capolavoro postumo di KimKi-Duk) e ad un’intensa attività didattica. In cattedra, tra gli altri, due grandi registi: il canadese Paul Haggis, due volte Premio Oscar, e Milcho Manchevski, Leone d’Oro nel 1994, al quale il festival sta dedicando una retrospettiva completa. Haggis è tornato, due anni dopo, a Castrovillari per una partecipatissima masterclass sulla scrittura per il cinema, «Tell me a story», mentre Manchevski ha raccontato gli eventi più importanti della sua incredibile carriera.

Da oggi partono gli eventi serali al Castello Aragonese, con il direttore artistico Panebianco, il direttore di My Movies Giancarlo Zappoli, esperti e giornalisti che intervisteranno gli ospiti. Si comincia oggi (ore 20.30) con l’attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta, il talentuoso regista calabrese Massimiliano Bruno e nuovamente Manchevski. Domani la seconda edizione del premio internazionale “Calabria del Cuore”, in collaborazione con l’associazione Gli Amici del Cuore: presenterà la modella Aida Yespica. Sabato la premiazione del contest e due grandi protagonisti: gli attori Franco Nero e il premio Oscar Cuba Gooding Jr.. Domenica il gran finale, con la proiezione, in anteprima nazionale, di «A Strange Way of Life» di Pedro Almodóvar .