L'Unical omaggia l'eterna Lina Wertmuller, lunedì masterclass del produttore cinematografico Daniele Urciuolo

“Sono molto felice di tornare in Calabria per raccontare agli studenti dell’Università la mia esperienza sui set e nei festival cinematografici e presentare la mia ultima produzione, il documentario breve dal titolo “Grazie Lina”, un omaggio alla grande regista Lina Wertmuller diretto da Yari Gugliucci e prodotto da me con Alfiere Productions”. Così il produttore cinematografico Daniele Urciuolo ha spiegato all’AGI l’importanza della masterclass che si svolgerà all’Università della Calabria il prossimo 27 novembre.

L’iniziativa, dedicata alla produzione cinematografica, è stata organizzata dal festival “Cineincontriamoci” in collaborazione con il Dipartimento di studi umanistici (Disu) grazie alla sensibilità dei professori Carlo Fanelli e Giusy Gallo. La “Alfiere production” di Urciuolo ha prodotto molteplici cortometraggi, lungometraggi e spot televisivi e si è anche occupata di tantissime rassegne cinematografiche nazionali (Catania film festival, Formia Film Festival ecc). Alla fine di questo corso di Alta formazione gli studenti potranno visionare il docufilm dedicato alla regista Premio Oscar Lina Wertmüller dal titolo “Grazie Lina” per la regia di Yari Gugliucci e prodotto dallo stesso Urciuolo. “Ho sposato sin da subito l’idea di Cineincontriamoci del mio amico Mattia Scaramuzzo – ha aggiunto Urciuolo – finalizzata a realizzare un ciclo di incontri dedicato alle maestranze del Cinema per arricchire la proposta formativa in Calabria. Una occasione da non perdere”.

A concludere i lavori sarà Mattia Scaramuzzo, project manager di “CineIncontriamoci”, che ha fortemente voluto la prosecuzione delle Masterclass dedicate ai giovani calabresi ed è molto orgoglioso per l’evento che si terrà all’Unical: «La formazione è sempre stata un punto fondamentale del progetto culturale che “Cineincontriamoci” porta avanti da anni. Per questo continueremo a promuovere il cinema in tutte le sue forme, offrendo ai giovani la possibilità di studiare e formarsi nella nostra regione». Partner di questa giornata sarà anche il produttore Francesco Oliva di “Noigroup”, che con Scaramuzzo sta realizzando sulla piattaforma “Noiplay” il format televisivo di CineIncontriamoci.