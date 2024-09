I-Fest 24 tra Castrovillari e il Pollino, la Calabria diventa palcoscenico internazionale

I-Fest, l’International Film Festival, che si svolge fino al 15 settembre a Castrovillari e nei territori del Parco Nazionale del Pollino, celebra in questa edizione 2024 i novant’anni della Diva tutta italiana Sophia Loren. Il manifesto ufficiale, infatti, la racconta attraverso un iconico scatto del grande fotografo statunitense Richard Avedon del 1966, rivisitato in chiave pop attraverso l’inconfondibile e innovativo stile del Festival. Numerose, inoltre, le attività in programma dedicate alla Loren tra cui le proiezioni del capolavoro Matrimonio all’italiana e della intensa opera Voce umana, diretta dal figlio Edoardo. E ancora masterclass, incontri dedicati, mostre fotografiche e digitali e l’omaggio che tre giovani attori italiani dedicheranno alla Loren attraverso l’interpretazione di tre monologhi originali.

Ricchissima la selezione ufficiale che presenta 160 opere di cui, per la prima volta in assoluto, 100 in competizione. Sei sono i concorsi internazionali che raccolgono il meglio della produzione internazionale e numerose opere in anteprima e vincitrici dei più importanti Festival al mondo tra cui Venezia, Cannes, Locarno e Clermont-Ferrand. I concorsi Doc, Short, Animazione, Feature Young, Short Young sono organizzati in Media partnership con Rai Cinema channel, Siae e Italian Film Institute e rappresentano oltre 45 Paesi e circa 70 distribuzioni nazionali e internazionali tra cui Premiere Film, Miyu, Shortcut, Pathos. Numerosi gli ospiti nazionali e internazionali che partecipano all’evento e anche i giovani fruitori, per una serie di attività educational tra cui masterclass, workshop e panel dedicati.