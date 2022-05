Cosenza, il Covid frena nei report dell’Asp ma non ancora negli ospedali

La voglia di normalità e il desiderio di godersi il sole di giornate interminabili finiscono per silenziare il lento calpestio del virus che continua a diffondersi anche nei giorni post festivi, pigri per tradizione. Ieri sono finiti a referto 466 nuovi positivi, cinque dei quali individuati in Pronto soccorso. Tra questi anche una 77enne di Luzzi che si è purtroppo arresa alla violenza del Covid. Già, il patogeno non s’è stancato di uccidere. Ieri, si è spento in reparto anche un altro paziente di Mormanno. E c’è una terza vittima di Rogliano che finirà nella contabilità di oggi.

Risale l’occupazione dei servizi assistenziali nel Cosentino con un saldo di 4 pazienti in più nelle aree mediche (a quelli ricoverati in Pronto soccorso se ne sono aggiunti altri tre tra i contagiati a domicilio, bilanciati dalle dimissioni di altrettanti malati, uno dei quali ancora positivo e gli altri due guariti). Complessivamente nei reparti ordinari delle strutture della provincia si trovano in cura 77 pazienti mentre altri 5 sono sottoposti ad assistenza intensiva all’“Annunziata”.

