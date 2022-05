Cosenza, Palazzo Ferrari inidoneo: impiegati pronti al trasloco

Le condizioni in cui versa Palazzo Ferrari dove trovano posto da anni diversi uffici comunali tra cui Tributi, Protocollo e le Attività economiche e produttive si sa bene sono precarie. Si parla da tempo di una sua chiusura e del trasloco dei dipendenti a Palazzo dei Bruzi o in altra sede ritenuta più idonea. L’amministrazione comunale ora sembra voglia correre ai ripari. Sollecitata dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls). Qualche settimana fa l’ultimo incontro a cui hanno preso parte tecnici del Comune e sindacalisti nel corso del quale è stato chiesto esplicitamente di spostare i dipendenti da Palazzo Ferrari in altro luogo. Alcuni impiegati dovrebbero essere spostati nel vicino Municipio, altri andrebbero invece ai “Due Fiumi” dove esistono ancora degli spazi utilizzabili. L’amministrazione comunale si sarebbe convinta. Il trasferimento potrebbero avvenire nell’arco di due mesi. Diciamo prima dell’estate.

