La guardia di finanza “studia” la contabilità della Rende Servizi

Da qualche giorno pare che la Guardia di Finanza di Cosenza stia richiedendo carte su carte al management della Rende servizi. Una questione fiscale oppure altro? In attesa di conferma sulla società partecipata e sulle richieste degli uomini delle fiamme gialle, la Rende servizi è sotto i riflettori per le scelte politico-amministrative. Il sindaco Marcello Manna vorrebbe modificare e cambiare alcuni uomini chiave all’interno dell’Unipersonale srl, che è una società in house del Comune di Rende, costituita nell’anno 2008. La “mission” aziendale consiste nel fornire servizi di qualità. Essa rappresenta lo strumento operativo dell’Ente municipale per la gestione di servizi di pubblico interesse e di utilità sociale. Al posto di comando, da tempo, vi è Umberto Vivona, nominato dalla politica nella prima consiliatura Manna in qualità di amministratore unico. Le attività affidate alla Rende Servizi sono espressamente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e la municipalizzata.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata