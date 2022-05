Cosenza, senso unico a Piazza Bilotti. E da oggi si bituma di notte

Da sabato sarà ufficialmente ripristinato il senso unico di marcia in piazza Carlo Bilotti, da via Simonetta a via Rodotà. Saranno definitivamente tolti dalla sede stradale i dissuasori che avevano finora consentito il doppio senso di circolazione. Alle ore 11 il Sindaco Franz Caruso, insieme all’Assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli, sarà presente all'avvio di questa nuova tappa del riordino della viabilità cittadina, una settimana dopo la riapertura del tratto di via Roma antistante le scuole “Plastina Pizzuti” e “Bonaventura Zumbini”.

Stamattina, nel frattempo, in piazza Bilotti, tra via Simonetta e via Rodotà, inizieranno sia le operazioni di dismissione dei dissuasori che hanno diviso finora a metà la carreggiata, sia i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sicurezza e del decoro della sede stradale, danneggiata in più punti. «Un altro tassello dell'azione di riordino della viabilità cittadina sta per andare al suo posto – sottolinea il sindaco – per restituire a Piazza Bilotti, un tratto di strada importante che non era più possibile percorrere a doppio senso di circolazione».

