Nuovo ospedale Cosenza, si chiude il derby dei campanili

«L’ubicazione del nuovo ospedale? Per noi non è mai stata in discussione. Senza voler fare polemica con altri comuni dell’area urbana, la soluzione è già nella denominazione completa del presidio: “Ospedale regionale hub dell’Annunziata di Cosenza”. Non c’è altro da aggiungere». Gioco, partita, incontro. Il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, decide il derby dei campanili (Rende e Montalto spingono per la vicinanza della struttura sanitaria all’Unical) con l’annuncio della delibera che sarà votata in aula nella prossima seduta e sbloccherà “Vaglio Lise”. Un atto con cui verrà revocato il precedente indirizzo dell’Amministrazione Occhiuto che aveva puntato sull’altro progetto, quello del recupero degli edifici esistenti tra viale della Repubblica e Muoio Piccolo, attraverso una soluzione a gradoni.

La scelta della giunta Caruso riporterà in vita il fantasma di una eterna incompiuta, quella già cavalcata dal governo regionale di centrosinistra guidato da Oliverio: Vaglio Lise, l’area che rappresenta «la miglior soluzione» secondo lo studio di fattibilità dell’aprile del 2019 che venne commissionato proprio dalla Regione.

Per anni, i due enti hanno continuato a disegnarlo con forme e colori diversi. Quell’idea di presidio hub della provincia è stata continuamente ritoccata, ogni volta aggiungendo o togliendo un tratto di penna, di matita, una bozza, una strada nuova, i posti auto che mancavano o che eccedevano, gli impianti d’illuminazione e dell’acqua, gli ascensori piccoli e grandi, le stanze per la degenza e le sale operatorie per ogni specialità. Un ospedale moderno che, però, è rimasto imprigionato dentro relazioni tecniche, pareri, progetti, studi di fattibilità, disciplinari, intese, capitolati da studiare, bandi da redigere, corrispondenze epistolari. E, annunci elettorali.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata