Acquappesa, l'unico vigile urbano sarà aiutato da un cane antidroga

Un analizzatore delle sostanze e un cane antidroga per la prevenzione e il contrasto alla vendita dello spaccio di stupefacenti. È la nuova e “innovativa” idea della Giunta municipale di Acquappesa che doterà quindi la polizia municipale - formata al momento da un solo vigile - di nuovi strumenti atti a debellare la diffusione di droghe e garantire la sicurezza dei cittadini. Lo strumento di rilevazione sarà corredato da un kit per procedere al momento stesso del fermo all’analisi saliva/sostanza. Ma l’esecutivo è andato anche oltre prevedendo la costituzione di unità cinotecnica autorizzando l’acquisito di un cucciolo di pastore belga da addestrare e mettere a disposizione della polizia locale.

Le attività si rende noto che verranno svolte sia sul territorio comunale che a supporto delle altre forze dell’ordine presenti. Un obiettivo, come spiegano dal Comune, che è rivolto in particolare alla tutela dei giovani studenti delle scuole medie inferiori e superiori e mira alla prevenzione. «Si rende necessario - si spiega - garantire e incrementare soprattutto l’attività di controllo al fine di assicurare una maggiore efficacia tecnico strumentale di individuazione dei luoghi di occultamento delle sostanze stupefacenti attraverso l’uso dell’unità cinotecnica appositamente addestrata». Quindi si è deciso di procedere all’acquisto di un cucciolo. Dopo l’acquisto occorrerà naturalmente provvedere al suo addestramento. Tutto questo mentre è in arrivo il “salasso” Tari. Stanno arrivando in questi giorni il saldo 2020 e l’intera tassa per il 2021. La minoranza invita a controllare attentamente le cartelle.

