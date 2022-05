Bisignano, 27enne ai domiciliari per spaccio. Serviva la droga... al bar

Droga servita... al bar. I carabinieri di Rende hanno arrestato un 27enne bisignanese per detenzione di droga ai fini di spaccio. Come base per poter rifornire i suoi “clienti” si serviva di un locale nel cuore di Bisignano. A insospettire i militari dell'Arma il continuo viavai di giovani all'interno del locale. Durante il controllo, all'interno della cucina, sono stati trovati, occultati in un barbecue 600 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata così come i bilancini di precisione e altre dosi trovate all'interno dell'abitazione del 27enne, che adesso si trova ai domiciliari.

