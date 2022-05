Centrodestra, ridda di nomi a Paola: spunta anche Josè Grupillo

Attesa per la candidatura a sindaco del centrodestra. Il nodo da sciogliere è sempre legato al candidato a sindaco dell’area. Ma Totonno Logatto (FdI) tentenna e potrebbe declinare l’invito a candidarsi che gli sarebbe arrivato dai vertici regionali di centrodestra. Tempi maturi per una decisione che si sta trascinando per le lunghe. Tramontata la candidatura di Lucio Sbano, anche se la prima scelta era stata due mesi fa proprio quella di Logatto, per la destra locale è tempo di decisioni. L’incertezza anche in questi ultimi giorni sembra farla da padrona. A questo punto non è escluso un intervento diretto di Roberto Occhiuto. Nella ridda di nomi spunta anche quello del consigliere comunale Josè Grupillo. Ma starà bene agli alleati?

Emira Ciodaro - candidata di Fi alle regionali - per contro ha già deciso di scendere in campo e sarebbe quindi appoggiata al momento soltanto da liste civiche e non dai partiti. Ma la candidatura dell’ex presidente del consiglio è ormai tracciata, la Ciodaro non tornerà più indietro. Due liste sono già pronte e una terza è in allestimento.

