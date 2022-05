Cosenza, l'Annunziata resta senza manager. La Mastrobuono cambia poltrona

La sanità calabrese è uno scacchiere in continuo aggiornamento. Una mappa da riscrivere entro fine giugno, nonostante la scadenza naturale sia fissata per la fine di novembre. Sussurri da Catanzaro annunciano il valzer delle poltrone che coinvolgerà alcuni dei vertici delle Aziende ospedaliere e sanitarie della regione. Un risiko delle nomine che saranno decise dal governatore-commissario Roberto Occhiuto, in base agli esiti della valutazione trimestrale di Agenas (ma, in realtà, si tratta del primo esame per l’attuale governance) che proprio ieri ha completato le audizioni a Catanzaro. È inevitabile che le decisioni saranno assunte in base ai risultati e agli obiettivi raggiunti da ciascun commissario. Sul tavolo del presidente ci sono anche i nomi di Vincenzo La Regina che è alla guida dell’Asp e di Isabella Mastrobuono che ha retto l’Azienda ospedaliera e che oggi lascerà l’incarico dopo averne ottenuto uno equivalente vicino casa.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata