Cosenza, Caruso incontra i residenti di via Molinella e 24 Maggio

Ha approfittato dell'appuntamento di ieri mattina in piazza Bilotti, dove è stato ripristinato il senso unico di marcia, per incontrare i residenti e i commercianti di via 24 Maggio e via Molinella il sindaco Franz Caruso. Era accompagnato dall'assessore alla Manutenzione, Francesco De Cicco l'inquilino del Municipio, e insieme hanno recepito i suggerimenti sottoposti dai cittadini all'attenzione dell'amministrazione comunale.

Gli abitanti di quell'importante quartiere si aspettano una maggiore attenzione da parte di Palazzo dei Bruzi, specie per quanto concerne la viabilità, essendo, la zona, un tantino penalizzata dal punto di vista dei parcheggi e delle arterie interne alcune delle quali senza sbocco. In cantiere c’è l’idea di creare un varco all’altezza della Salita di Pagliaro, seguendo le orme della Ztl già presente in via Conforti, per esempio, così da arrivare direttamente in via Molinella, appunto, e da lì procedere lungo via 24 Maggio, evitando di arrivare fino all’altezza dei Due Fiumi per chi percorre via Alimena, sfruttando via Miceli. E questo anche perché non è possibile creare una variante su viale Parco. Incassate le proposte dei residenti del posto, Caruso si è spostato su piazza Bilotti, dove lo attendevano altri due esponenti della squadra di governo, Damiano Covelli, che tra le tante deleghe ha pure i Lavori pubblici e Pasquale Sconosciuto, addetto ai Quertieri e al verde pubblico. Da ieri mattina, infatti, è tornato in funzione il senso unico da via Simonetta a via Rodotà, rivelatosi un momento di festa per coloro i quali dimorano da quelle parti, tanto da brindare al taglio del nastro.

