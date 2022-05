Scontro auto moto sul lungomare di Rossano, grave un 17enne

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi sul lungomare di Rossano per un incidente che ha visto scontrarsi una motociclo e un'autovettura. Grave il giovane di 17 anni a bordo della moto. Dopo l'impatto avvenuto in località Momena, forse causato da una manovra della vettura per evitare una buca, sul posto sono giunti i soccorsi ,ma le condizioni del minore sono apparse subito gravi ed è stato allertato il servizio dell'elisoccorso che ha prelevato il ferito e lo ha trasferito all'Annunziata di Cosenza.

