A fuoco l'auto di un imprenditore agricolo. L'ennesimo rogo che porta a 25 i veicoli distrutti in 5 mesi, è avvenuto la notte scorsa in via De Gasperi a Corigliano.Divorata data fiamme una Volkswagen Tiguan. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano. Chiara la matrice dolosa dell'episodio.

