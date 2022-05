Cosenza, forza il posto di blocco e scontra con i carabinieri: quattro feriti

Prova a forzare un posto di blocco dei carabinieri nei pressi di via degli Stadi. Quattro feriti lievi. E' accaduto nel tardo pomeriggio nel rione San Vito. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, una Golf ha provato a forzare un posto di blocco scontrandosi con la gazzella dell'Arma. Nell'impatto sono rimasti lievemente feriti due bambini che erano nell'auto con l'uomo che ha cercato di forzare il posto di blocco e anche due carabinieri in servizio. I feriti sono stati immediatamente portati al Pronto soccorso dell'Annunziata dove stanno prestando loro le cure necessarie. Sul posto sono giunti i carabinieri e anche gli agenti delle Volanti. Traffico bloccato. Da quanto si è appreso l'uomo alla guida dell'auto che ha forzato il posto di blocco è già noto alle forze dell'ordine. Indagini in corso.

