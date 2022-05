Cosenza, in pensione da 5 anni ma ancora nessun Tfr

Dopo 22 anni di onorato servizio, resta l’amarezza per non vedersi riconosciuti i propri diritti. È quanto accaduto a una pensionata di Cosenza, I. F., che è andata in pensione dal settembre del 2017 come assistente cuoca in una scuola e dopo quasi cinque anni non le è stato ancora accreditato il Trattamento di fine rapporto, il Tfr. Dopo un rimbalzo di responsabilità, la signora due anni si è rivolta a un legale, l’avvocato Massimo Urso. Il Tribunale di Cosenza (giudice del lavoro Alessandro Vaccarella), il 9 novembre del 2021 ha pronunciato la sentenza del procedimento che vedeva la signora chiamare in giudizio il ministero della Pubblica istruzione e l’Inps. Al termine del procedimento, il Tribunale ha accolto il ricorso e ha condannato l’Inps al pagamento del Tfr della somma di quasi quarantamila euro oltre gli interessi e la rivalutazione dal dovuto a saldo condannandolo anche al pagamento delle spese processuali. Il giudice ha condannato anche il Ministero della Pubblica istruzione di oltre duemila e trecento euro come «differenze retributive». Ma da quella sentenza, alla signora non è stato ancora accreditato alcun Tfr. Da allora non c’è stato più alcun contatto, la signora ha potuto ora solo procedere all’azione di pignoramento presso terzi.

