Cassano Ionio, partono i lavori di bonifica del vecchio campo di bocce

Il vecchio campo da bocce di Sibari sarà demolito e l’intera struttura ricoperta di amianto saranno demolite e bonificate. Non poteva più rimanere in quelle condizioni la struttura in acciaio costruita oltre trent’anni fa che sovrastava il campo di bocce. Sport in passato molto praticato nella popolosa frazione cassanese. La struttura utilizzata per il gioco delle bocce, abbandonata ormai da una decina di anni venne realizzata nel 1987 dall’amministrazione comunale del tempo che era guidata dal sindaco Salvatore Frasca e aveva nell’attuale sindaco Gianni Papasso l’assessore ai lavori pubblici. Ora, a distanza di tutto questo tempo, si chiude un cerchio. Ieri mattina, infatti, nel salone del consiglio comunale, sono stai consegnati i lavori riguardanti la “Demolizione della struttura in acciaio contenente copertura in amianto e bonifica dell’area dell’ex campo di bocce a Sibari”.

