Il fratricidio di Mongrassano, Giuseppe Marino condannato a 16 anni di carcere

Un bimbo di dieci anni e una donna di mezza età terrorizzati. Seduti all'interno di un'auto che ha appena travolto e ucciso un uomo. Il Gup di Cosenza, Piero Santese, ha inflitto sedici anni di reclusione a Giuseppe Marino, il quarantacinquenne piccolo imprenditore di Mongrassano che ha ammazzato il fratello, Pasquale, 52 anni, nel marzo dello scorso anno. Un delitto feroce compiuto da Marino travolgendo il germano più volte con l'auto e maciullandone il corpo. All’imputato, difeso dagli avvocati Angelo Pugliese e Emilio Lirangi, sono stati applicati gli sconti di pena previsti dal rito abbreviato.

Il pubblico ministero, Donatella Donato aveva sollecitato la condanna di Marino a 20 anni di carcere. In giudizio, la moglie e le due figlie della vittima costituitesi parte civile con gli avvocati Guido Siciliano e Mafalda Ferraro. Il magistrato giudicante ha disposto il risarcimento del danno per 500.000 euro ciascuno per la donna e le due figlie da liquidarsi in separata sede civile e la liquidazione di una provvisionale di 75.000 euro.

