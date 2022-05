L'omicidio di Pasquale Aquino a Corigliano Rossano. Inseguito e ucciso con sette colpi

L'attesa del sicario. Pasquale Aquino, 57 anni, salutati gli amici sul lungomare di Schiavonea, è risalito in auto per tornare a casa. Poche centinaia di metri lo separavano dall'abitazione di viale del Mediterraneo. L'azionista era già lì, con l’arma nascosta sotto la felpa: passeggiava nervosamente avanti e indietro sull’asfalto sconnesso, nascosto dai rami penzolanti degli alberi carichi di foglie; a poca distanza un complice chiamato a fare da “specchietto”. Quando Aquino ha parcheggiato la sua Bmw ed è sceso, l’esecutore s’è avvicinato rapido come un felino per chiudere il “contratto”. Ha esploso sette colpi, tutti andati a segno. Aquino ha tentato un fuga disperata inseguito dal killer che, dopo averlo ferito in vari punti del corpo, gli ha sparato una pallottola alla testa. Il foro d’entrata è stato rilevato all’altezza dello zigomo destro. Poi è scivolato via con il “compare”, sfidando gli sguardi dei passanti richiamati dal rumore degli spari. I due hanno tagliato la corda percorrendo un breve tratto a piedi raggiungendo poi il mezzo già pronto per la fuga. Sul selciato sono rimasti i bossoli espulsi dalla semiautomatica e nulla più. L'assassino era parzialmente travisato e nessuno pare sia stato in grado di riconoscerlo. Indossava un capellino sportivo e una mascherina chirurgica. Identico l'abbigliamento del fiancheggiatore. Il cinquantasettenne, caduto senza vita a pochi metri da casa, era disarmato e non prendeva particolari precauzioni: significa che non temeva per la propria incolumità. Esattamente come Maurizio Scorza, 53 anni, ammazzato a marzo insieme con la compagna tunisina nelle campagne poste tra Cassano e Castrovillari. Pure Scorza andava in giro in auto senza mostrare alcun timore. Aquino e Scorza avevano in comune le attenzioni loro riservate dalle forze dell'ordine che li ritenevano intronei al mondo dello spaccio delle sostanze stupefacenti.

