Trebisacce, arrestato un 40enne per detenzione e spaccio di droga

Nella giornata del 3 maggio, il personale in servizio presso il Commissariato di Polizia di Corigliano – Rossano ha arrestato un uomo di 40 anni per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli Agenti operanti hanno notato il 40enne raggiungere a bordo di una bici elettrica una nota via del Comune di Trebisacce, dove ha ceduto a un uomo un involucro.

Nell’immediatezza il 40enne è stato fermato e trovato in possesso della somma di 20 euro. Successivamente è stata anche effettuata una perquisizione nel domicilio con esito positivo.

Infatti, dietro il contatore dell’energia elettrica sono stati rinvenuti 3 involucri in cellophane con sostanza stupefacente del tipo hashish e all’interno dell’abitazione, occultata sotto alcuni mobili, è stata trovata altra sostanza stupefacente dello stesso tipo pari a un peso complessivo di 66.50 grammi, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente

Per i fatti sopra esposti, il ragazzo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. competente.

© Riproduzione riservata