Unical, 16 docenti tra i migliori scienziati a livello mondiale

Formazione d’eccellenza all’Unical. Aumenta il numero di docenti dell’Università della Calabria inseriti tra i Top scientist da Research.com, una piattaforma accademica che cura ranking (classificazioni) dedicati alla ricerca accademica nelle varie discipline, avvalendosi di un ampio database che contiene i profili di 27mila scienziati, i dati di oltre 1.200 conferenze e più di 950 riviste scientifiche.

Al momento i docenti presenti nella classifica sono 16, appartenenti a nove diverse aree disciplinari. Il ranking – è spiegato in un comunicato dell’Università della Calabria – viene elaborato sulla base dell’h-index, o indice di Hirsch, un indicatore che misura l’impatto scientifico di un autore sulla base del numero di pubblicazioni scientifiche e di citazioni ricevute. “Research.com” prende in considerazione solo ricercatori con un h-index molto elevato (da 30 a 40, in base all’area disciplinare) e ricava i dati da Microsoft Academics, il più grande database bibliometrico aperto.

