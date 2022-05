Amantea, fuga di gas in pieno centro a causa della rottura di una condotta

Si è resa necessaria la presenza dei vigili del fuoco per porre rimedio alla fuga di gas avvenuta questa mattina ad Amantea. L’intervento è avvenuto lungo la centralissima via Baldacchini, a seguito della rottura di una condotta, causata da lavori di posizionamento di nuovi cavi per lo sviluppo della fibra ottica. Sul posto sono prontamente giunti anche gli agenti della polizia municipale che hanno prontamente allertato le famiglie sullo status quo delle cose. Non si registrano danni a persone o cose.

