Castrovillari, crolla un palo della pubblica illuminazione

Un palo della pubblica illuminazione pericolante ha tenuto impegnata, ieri sera, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Castrovillari.

Gli uomini del caporeparto Silvano Zicari sono dovuti intervenire in tutta fretta per mettere in sicurezza un tratto consistente di via degli Achei. Il palo, infatti, è rimasto acceso per via del crepuscolare e i vigili del fuoco hanno dovuto attendere, per escludere eventuali problemi per i cittadini, la ditta che si occupa della pubblica illuminazione.

Le cause del crollo sono in fase di accertamento. Il vento sarebbe alla base del cedimento. Pochi i disagi causati alla cittadinanza.

© Riproduzione riservata