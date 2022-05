Amministrative a Paola, a rischio la ricandidatura di Perrotta

L’ultima settimana potrebbe riservare colpi di scena nei vari schieramenti. Del resto è questo quanto accade da anni. Ma mai come in queste elezioni comunali ormai alle porte la situazione è confusa. La certezza è legata al momento sulla candidatura di Emira Ciodaro con il centrodestra “orfano” però di Fratelli d’Italia che anziché convergere verso l’ex presidente del consiglio ha scelto l’ex socialista Giovanni Politano.

Proprio Politano, raccolta l’investitura dettata in particolare dal gruppo Sbano-Serranò, sta cercando adesso nuovi partner. Una candidatura quella del consigliere comunale ex Psi dettata da un gruppo giovane di destra con alle spalle naturalmente i volponi della politica. Per le conferme in ogni caso bisognerà attendere qualche giorno quando saranno chiare le squadre che scenderanno in campo. Avvicinamenti ci sono stati in questi giorni tra movimenti che dovrebbero correre da soli ma anche con partiti che sono già pianta organica di una coalizione.

Quel che si sta registrando in queste ore è una fuga dalle fila dalla coalizione di salute pubblica che ha portato il sindaco Roberto Perrotta a sedersi sul gradino più alto del Comune per la terza volta.

