Cassano, ridotte le corse dei bus: studenti stivati come sardine

È passato un altro mese ma i ragazzi continuano a viaggiare in piedi e ammassati, stivati come sardine. Non si placano le lamentele degli studenti che non riescono a raggiungere le scuole di Castrovillari e di Trebisacce rischiando incolumità e salute.

Durante la pandemia del Coronavirus, infatti, erano state istituite alcune nuove corse per il trasporto scolastico dei ragazzi di Cassano, nelle tratte Sibari-Trebisacce e Cassano-Castrovillari, operate dalla società di autolinee Inter Saj, ad integrazione di quelle esistenti, al fine di garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Chiuso lo stato di emergenza il 31 marzo, le corse sono diminuite e gli studenti si sono ritrovati di nuovo ammassati sui bus.

Una situazione dalla quale sono nate tante proteste finite, inevitabilmente, sui tavoli istituzionali: prima in prefettura a Cosenza, poi nei Comuni.

