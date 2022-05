Corigliano Rossano, l'ennesima auto incendiata. A fuoco una Fiat500 nei pressi di una cabina elettrica

Si inizia a perdere il conto delle auto date alle fiamme a Corigliano Rossano. Ormai la media è quasi vicina ad un mezzo distrutto al giorno. Almeno stando agli episodi delle ultime settimane. All'alba di oggi è andata distrutta una Fiat 500 parcheggiata in un piazzale condominiale in via Taranto in pieno centro cittadino allo scalo di Rossano. Forte preoccupazione per la vicinanza alla vettura andata a fuoco di una centralina elettrica. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano e gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano.

