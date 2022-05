Cosenza, controlli insufficienti nell’area dell’Autostazione

Stazione delle Autolinee: la Confail Faisa torna alla carica scrivendo a prefetto, sindaco, presidente della Regione, Ferrovie della Calabria e comandante della Polizia municipale. L’area è ancora insicura. Dopo gli episodi di microcriminalità verificatisi nei mesi scorsi erano scattati controlli specie nelle ore notturne. Controlli che sono diventati nuovamente sporadici. Per cui la segreteria provinciale della Confail Faisa ricordando che «il sito è da considerarsi il fulcro principale del trasporto su gomma. Il luogo è frequentato da numerosi passeggeri, non solo provenienti da zone limitrofe della provincia, ma anche da tutta l’Italia e dall’Europa. In passato più volte abbiamo lanciato gridi d’allarme per la sicurezza dell’Autostazione. Di recente c’è stato un miglioramento con controlli più frequenti da parte delle forze dell’ordine. Purtroppo riteniamo che gli interventi di sicurezza messi in atto non siano sufficienti».

