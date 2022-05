Castrovillari, Pollino unito sulla sanità

L’area del Pollino crea una struttura permanente che si è messa subito a lavoro per garantire il diritto essenziale di assistenza sanitaria ai cittadini. Sullo sfondo c'è, e non può essere diversamente, la quasi chiusura dell'ospedale “spoke” di Castrovillari.

Il quadro sarà preciso lunedì prossimo, vale a dire nel momento in cui il neo comitato di lotta andrà a chiedere una riunione operativa al Commissario regionale alla Sanità, ossia il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ma anche un incontro prodromico col Commissario dell'Asp di Cosenza, Vincenzo La Regina.

Il gruppo di lotta, che ha previsto anche una grande manifestazione di protesta, è capitanato dal sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, ma anche dal consigliere regionale, Ferdinando Laghi; dal sindaco di Mormanno, Giuseppe Regina; dal presidente dell'Avis, Pino Angelastro; quindi da Giuseppe Guido e Franco Spingola della Cgil e dal responsabile di zona della Cisl, Nicola Santoianni. L'idea è anche quella di coinvolgere gli altri sindaci del territorio.

