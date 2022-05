Corigliano Rossano, tiene banco la riapertura dell’ex palazzo di Giustizia

Chiesto l’incontro al presidente della Commissione giustizia della Camera sul tema della riforma della geografia giudiziaria propedeutico ad un’interlocuzione sia con i deputati firmatari della proposta di legge dell’on Elisa Scutellà che con i rappresentanti del territorio.

A darne notizia è la stessa portavoce dei 5 Stelle alla Camera che si è adoperata in tal senso e informa anche su come il presidente della commissione giustizia alla camera abbia accolto in maniera favorevole la richiesta, sottolineando come la finalità dell’appuntamento richiesto sia quella palesata durante la riunione: restituire il maltolto superando ogni divisione o appartenenza politica.

Si muove, dunque, qualcosa dopo l’incontro promosso dal sindaco e dall’Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano sulle proposte di legge, una parlamentare, l’altra di ispirazione regionale, volte alla modifica della Riforma sulla Geografia giudiziaria. Nel caso in cui l’incontro dovesse concretizzarsi esso potrebbe rappresentare anche un momento per comprendere se esista o meno la volontà da parte del Governo di riprendere effettivamente l’argomento dei Tribunali soppressi, posto che proprio su questa “volontà” si è consumato un duro scontro tra l’on. Scutellà e l’on, ex 5 stelle oggi aderente a l’Alternativa, Francesco Forciniti.

