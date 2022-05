Ritrovata a Parantoro la donna scomparsa a Montalto Uffugo

Era in località Parantoro la donna della quale da ieri non si avevano più notizie. Anna Ritacca, 53 anni, è stata ritrovata nella frazione montana del comune di Montalto Uffugo. A lanciare l’appello era stata la sorella e i familiari che avevano allertato i carabinieri di Montalto Uffugo, preoccupati dopo diverse ore dalla scomparsa di Anna. La donna, che avrebbe vagato a piedi tra i territori di Montalto e Lattarico secondo quanto si apprende dai carabinieri forestale di Montalto Cerzeto, al momento del ritrovamento è apparsa molto provata e in stato confusionale. Bisognerà capire adesso cosa abbia spinto la cinquntaquattrenne ad allontanarsi senza aver fatto ritorno e senza aver avvertito i parenti.

