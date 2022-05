Montalto Uffugo, minore soggiogata: un’archiviazione

Il Gip del Tribunale di Cosenza, Manuela Morrone, ha disposto l’archiviazione nei confronti di Katia Stella, 40enne residente a Montalto Uffugo. La donna era stata arrestata, nel marzo del 2021, dalla squadra mobile assieme a una donna rumena, Elisa Muareni di 44 anni, residente a Scalea. Le due erano accusate di aver soggiogato una ragazzina del Cosentino per estorcerle denaro. Le due donne erano accusate di circonvenzione d’incapace. Le indagini erano scattate dopo una denuncia dei genitori della minorenne e sono state condotte dai poliziotti della Mobile. Secondo l’accusa, le due avrebbero fatto credere alla ragazzina con problemi psichici d’essere vittima d’un maleficio. Per liberarsi da questa condizione, la minorenne doveva sistematicamente dare dei soldi. In alcune occasioni la ragazzina si sarebbe allontanata pure dai genitori, coi quali avrebbe poi mostrato anche un rapporto conflittual

