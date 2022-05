Amantea, con l’arrivo dell’estate affiorano i soliti problemi

La città ha bisogno di una sferzata, ma le casse comunali sono vuote e, soprattutto, mancano le risorse umane capaci di imprimere quella svolta tanto auspicata. L’estate è alle porte e per un centro turistico rilevante come Amantea è un appuntamento che non si può mancare. Già da alcune domeniche, in linea con le condizioni meteo, il centro tirrenico è preso d’assalto da turisti e vacanzieri, ma l’immagine complessiva dell’area urbana è decisamente sottotono.

Il Parco della Grotta ancora chiuso ed inutilizzabile e i detriti presenti sul lungomare dal dicembre 2019 sono solo alcune delle criticità che dovrebbero essere affrontate da qui a breve. Sulla via Marina i problemi sono tanti. Il monumento che celebra i caduti del mare è in pessime condizioni, così come il tricolore che lo adorna nella parte alta che è completamente sfilacciato. La pubblica illuminazione, soprattutto nelle aree periferiche, si mostra fragile e lacunosa con interi isolati che restano al buio. Ma a far riflettere è soprattutto l’immondizia che, di proposito, viene gettata lungo le vie meno frequentate, soprattutto sulla Statale che conduce verso Lago, all’altezza del viadotto sul Catocastro.

