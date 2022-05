Arrestato a Corigliano Mirko Mattia Voltasio: era latitante da un mese

Si nascondeva nell'area di Corigliano Rossano Mirko Mattia Voltasio, arrestato alle prime luci dell'alba dai carabinieri della Compagnia di Cosenza. Il 31enne era ricercato dallo scorso 9 aprile.

L'uomo, insieme ad Andrea Carpino, di 42 anni, Amedeo Lipari, di 56 anni, e Alex Pasquale Simone di 25, è accusato di tentato omicidio in concorso e detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo. Secondo le indagini condotte dai Nucleo operativo della Compagnia bruzia e dai militari della stazione Cosenza Centro, i quattro uomini sarebbero responsabili, a vario titolo, dell’agguato – avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 dicembre dello scorso anno in viale Mancini – in cui è rimasto ferito un trentacinquenne (finito in manette a sua volta per detenzione di droga).

Nel corso delle indagini – coordinate dal comandante della Compagnia cittadina, il maggiore Antonio Quarta – partite subito dopo l’arrivo del trentacinquenne in pronto soccorso, i militari dell’Arma avrebbero raccolto una serie di elementi che il giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino ha ritenuto abbastanza importanti.

© Riproduzione riservata