Cosenza, pochi plenipotenziari nella nuova mappa dei dirigenti

Questione di ore e la mappa dei dirigenti di Palazzo dei Bruzi cambierà di nuovo volto. Un parto travagliato quello della giunta Caruso. Il primo cittadino ha prorogato gli incarichi più volte dopo la loro naturale scadenza: a novembre, un mese dopo l’insediamento in Municipio, poi a gennaio e febbraio. L’ultimo provvedimento a tempo indeterminato. Per un periodo di riflessione. Scelte non facili, ma necessarie. L’obiettivo dopo avere osservato tutto in questi mesi e avere fatto le opportune verifiche è quello di non avere più dirigenti plenipotenziari. Ossia, con svariati settori a cui sovrintendere. Ognuno avrà al massimo un paio di incarichi. Ci saranno ovviamente delle eccezioni (Giuseppe Bruno e Giovanni Ramundo, ad esempio). Ma comunque prevarrà l’equa distribuzione. E gli incarichi saranno abbinati alle deleghe assessorili. Ramundo dovrebbe continuare ad avere Ambiente e Cooperative. A Walter Rosario Eligio Bloise potrebbe andare l’Urbanistica (ora nelle mani di Bruno, ad interim, il settore 10, che comprende pure l’edilizia privata) stando alle notizie che circolano al primo piano del Municipio.

