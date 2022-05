Cosenza, una folla commossa saluta l’amato Franco Lanzino

Anche le querce cadono. Migliaia di persone hanno reso omaggio in poco più di 72 ore a Franco Lanzino, presidente della fondazione “Roberta Lanzino”, morto sabato notte all’ospedale dell’Annunziata. I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio, nella chiesa di Sant’Antonio, a Commenda. Tantissimi i partecipanti che si sono stretti intorno alla moglie, Matilde ed ai figli Marilena, Giuseppe e Luca.

Franco Lanzino, già dirigente della Cisl - a rendergli l’ultimo saluto sono venuti i vertici regionali del sindacato -, è stato l’emblema in Calabria della lotta contro la violenza sulle donne. Dopo la tragica fine della amatissima figlia Roberta, avvenuta nel luglio del 1988 per mani assassine, Lanzino si è speso con tutte le sue forze per organizzare manifestazioni, iniziative, convegni, incontro di studio in tutta la regione e in molti centri della Penisola.

© Riproduzione riservata