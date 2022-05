Sant’Agata d’Esaro, i danni per il maltempo superano il milione di euro

Almeno un milione di euro di danni. È la stima, seppur provvisoria, che sta emergendo a seguito del forte maltempo che ha imperversato sulla cittadina dell’Esaro dal pomeriggio di sabato fino alla mattinata di domenica, facendo cadere in pochi chilometri quadrati una quantità d’acqua pluviale davvero impressionante e mai registrata da queste parti. La notizia arriva dal sindaco Mario Nocito per le numerose frane, i grossi smottamenti, le strade rurali dissestate, alcune abitazioni rimaste isolate per diverse ore, causate anche dalla fuoriuscita dal proprio alveo del torrente Forge, affluente del fiume Esaro. «La situazione è piuttosto tranquilla già da lunedì mattina – riferisce – ma abbiamo valutato danni per almeno un milione di euro nella relazione per chiedere lo stato d’emergenza alla Regione». Oltretutto «ci sono ancora tratti di strade locali chiuse, con due abitazioni isolate, anche se la viabilità principale al momento è percorribile».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata