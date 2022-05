Corigliano Rossano: trasferimento dell’Agenzia delle Entrate, l’Ugl si oppone

Un secco no al trasferimento degli uffici dell’agenzia delle entrate riscossione di Corigliano-Rossano e Castrovillari.

L’Unione Territoriale di Cosenza insieme all’Ugl Credito Cosenza si oppone a ciò che ritiene sia «l’ennesimo scippo alla cittadina ausonico-bizanntina» e ritiene assolutamente doveroso intervenire nel merito della paventata possibilità, che l’Agenzia delle Entrate Riscossione possa in via definitiva decidere di trasferire i propri uffici di Corigliano-Rossano e di Castrovillari neei locali ubicati nel territorio della Sibaritide.

«Questa eventualità – sottolineano dall’Ugl – al momento solo allo studio di fattibilità da parte dell’Ente nazionale della Riscossione, risulta oltremodo incomprensibile ed inaccettabile. I due uffici – viene rilevato dai vertici provinciali del sindacato – nelle zone dove sono attualmente allocati, svolgono un ruolo di essenziale importanza in termini di pubblico servizio ai cittadini contribuenti, rappresentando inoltre un chiaro ed inequivocabile presidio di legalità fiscale». Peraltro gli stessi uffici servono un’area molto vasta all’interno della quale insistono, oltre che un vasto bacino di utenza di contribuenti anche diverse attività produttive che vedrebbero perdere sul proprio territorio un riferimento fondamentale in termini di supporto fiscale e tributario.

