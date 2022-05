Cosenza, il ministro Dadone e il progetto d’inclusione dei giovani inattivi

Lo sguardo rivolto ai giovani. Il ministro per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, sarà in città martedì, per partecipare al “Neet Working Tour”, la campagna informativa itinerante rivolta ai giovani inattivi di età compresa tra i 14 e i 35 anni, che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. Sono tanti, purtroppo, nella nostra provincia e vivono una fase di profonda crisi che investe conseguenzialmente anche le loro famiglie.

Il problema è ben chiaro al sindaco, Franz Caruso, che spiega: «Avere a cuore le sorti dei cosiddetti “Neet” è il segno tangibile di una sensibilità che le istituzioni, ad ogni livello, devono dedicare ad una delle questioni più delicate e, al tempo spesso, più spinose del nostro tempo: quella di stimolare chi si trova in questa condizione di inattività, che rischia molto spesso di diventare cronica, cogliendo delle opportunità per uscire dal guscio e orientarsi in un cammino che sappia trasmettere gli stimoli giusti per inserirsi nel mondo del lavoro».

