Una donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita da un’auto a Cosenza in via Roma. Sul posto sono intervenute due ambulanze e la polizia municipale per i rilievi del caso considerando che il limite di velocità in quel tratto è di 20 chilometri orari. La donna è stata soccorsa dai medici e trasportata in ospedale per accertamenti.

