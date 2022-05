"Neet Working Tour" sbarca a Cosenza. Tappa nella città bruzia con il ministro Fabiana Dadone

«In un momento nel quale il dibattito sul lavoro trova come punto di caduta il bivio tra disoccupazione o sfruttamento, abbiamo deciso di andare nelle piazze a parlare coi ragazzi di quali siano le loro aspettative. Abbiamo deciso di promuovere formazione, informazione e dibattito sulle competenze, la formazione e l’orientamento, nonchè di collegare domanda e offerta nell’ottica del rispetto reciproco». Lo dice il ministro alle Politiche Giovanili Fabiana Dadone annunciando la tappa calabrese del 'Neet Working Tour', che si svolgerà domani a Cosenza a partire dalle 16:00 in Piazza dei Bruzi.

«E' evidente la necessità - aggiunge il ministro - di un ricambio generazionale nel mondo del lavoro ma anche di un ripensamento del lavoro stesso che si evolve e chiede nuove competenze in costante aggiornamento». «Abbiamo tanti giovani calabresi - sottolinea l’assessore regionale alle Politiche Sociali Tilde Minasi - pieni di talento e di idee. Dobbiamo incoraggiarli e spingerli a diventare protagonisti della sfida digitale ed ecologica per cui investiremo anche le risorse del Pnrr. È il momento di farli vincere uscire dall’isolamento in cui li ha relegati la crisi e la pandemia». Veronica Buffone assessore comunale al welfare e legalità di Cosenza si dice «felice ed onorata di poter accogliere a Cosenza una iniziativa significativa come il Neet Working Tour e ringrazio la ministra Fabiana Dadone per l’opportunità e l'attenzione verso il nostro territorio. I neet, i ragazzi inattivi, rappresentano oggi una criticità sociale che richiede maggiore ascolto dalle istituzioni, poiché hanno necessità di riappropriarsi di un ruolo all’interno della società e possono farlo solo attraverso un percorso di orientamento, crescita e motivazione. Il ruolo delle istituzioni è in tal senso essenziale ed il Neet working tour rappresenta uno strumento importante per avvicinarli e guidarli».

