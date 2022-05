Cocaina e hashish in casa, 41enne arrestato a Cosenza

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Comando Compagnia di Cosenza, all’esito di una perquisizione domiciliare, svolta nella mattinata odierna, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 41enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Cosenza Centro, all’esito della perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 41enne, rinvenivano, ben occultati all’interno dei vani della casa, 5 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 550 grammi. Venivano inoltre rinvenuti circa 12 grammi di cocaina, 1 bilancino di precisione, 2 coltelli con la lama intrisa di sostanza stupefacente, circa 22 grammi di sostanza da taglio e materiale vario per il confezionamento.

In seguito a tale rinvenimento i militari procedevano immediatamente a trarre in arresto il 41enne che, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria procedente, in attesa del rito direttissimo, che si terrà nella giornata di domani 18 maggio.

© Riproduzione riservata