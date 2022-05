Cosenza, l’asma minaccia i più giovani: screening gratuiti in Pediatria

Un altro rivolo di speranza si raggrumerà presto nella Pediatria dell’“Annunziata”, uno dei reparti di punta del vecchio ospedale civile, che mercoledì 21 si trasformerà in un avamposto territoriale di prevenzione e trattamento delle malattie respiratorie. Due medici dell’èquipe coordinata dal primario Natale Dodaro, Anna Franca Palermo e Rosa Ambrosio (quest’ultima referente della la Società italiana di Malattie respiratorie infantili), sottoporranno a screening gratuiti tutti i pazienti (che dovranno prenotarsi, dalle 13 alle 15 di martedì e mercoledì, al numero di telefono: 0984 681544), d’età compresa tra i due e i 18 anni, con visite complete di esame di spirometria nell’ambulatorio di preospedalizzazione all’ingresso principale del presidio sanitario, sul lato di via Migliori. L’iniziativa è stata voluta in occasione della Giornata mondiale dell’asma, l’evento che ci ricorda quanto sia importante una buona respirazione.

