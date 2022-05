Cosenza, il Leo Club dona due sedie a rotelle nel Villaggio del Madagascar

Il Leo Club Cosenza “Marlena Parisi” nella giornata 18 Maggio 2022 ha donato due sedie a rotelle, diversi apparecchi di protezione individuale, kit Diagnostici e di primo soccorso e coperte isotermiche, le quali saranno spedite nel Villaggio del Madagascar, dove Padre Fedele opera da anni. Il presidente Matteo Colla (in foto insieme a Padre Fedele) in una nota “Grazie al Leo Club Italia e al Progetto Ton per le tante opere fatte in tutto il territorio nazionale. Siamo da anni vicino alle opere di Padre Fedele e della sua Paradiso dei Poveri, contribuendo spesso alle loro missioni umanitarie. Sapere che quello che abbiamo donato oggi aiuterà qualcuno dall’altra parte del mondo ci rende orgogliosi e commossi, dandoci la voglia di fare di più e sempre.”

