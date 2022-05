Area urbana Cosenza, l’idea del cartellone unico per gli eventi estivi

Nei giorni scorsi si sono incontrati a Palazzo dei Bruzi i sindaci di Cosenza, Rende e Castrolibero, per parlare di servizi comuni e di area urbana. «La notizia è senz’altro positiva e fa ritenere che l’evento sia dovuto alla volontà politica del nuovo sindaco di Cosenza, giacché quello di Rende, in perfetto accordo con l’ex sindaco Occhiuto, aveva archiviato il grande lavoro di programmazione di area urbana e di area ancor più vasta che i Comuni di Cosenza e di Rende avevano prodotto al tempo delle sindacature di Giacomo Mancini e di Sandro Principe, prima, e di Eva Catizone, Salvatore Perugini ed Umberto Bernaudo, dopo», scrive oggi Sandro Principe.

Che ricorda: «In quella stagione politica furono elaborati il Psu (Programma di sviluppo urbano) ed il Pisu (Progetti integrati di sviluppo urbano), che hanno consentito alle due città di realizzare grandi opere come piazza Bilotti a Cosenza, il viale Parco Principe ed il Parco Acquatico a Rende e di prevedere i nuovi svincoli autostradali di Settimo di Rende e di Cosenza Sud».

