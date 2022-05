Play out Vicenza-Cosenza, emessi 3 Daspo dopo il turbolento post partita dell'andata

Tre Daspo per i disordini al termine di Vicenza-Cosenza del 12 maggio, partita valevole per il playoff di Serie B. Le misure decise dal Questore del capoluogo veneto Paolo Sartori si riferiscono al turbolento trasferimento in autobus dei tifosi ospiti fino al casello autostradale di Vicenza Est.

Daspo di sette anni a un 30enne residente a Bergamo e a un 54enne di Cosenza che dopo essere scesi da una porta posteriore dell’autobus erano risaliti sul mezzo dalla porta anteriore forzandola, per aggredire l’autista a cui hanno causato lesioni al volto giudicate guaribili in 7 giorni. Daspo di 5 anni per un un terzo ultrà cosentino, un 47enne residente a Venezia, che ha scardinato e infranto un finestrino dell’autobus. Le indagini sono state condotte dalla Digos di Vicenza in collaborazione con i colleghi di Cosenza.

In precedenza era stato inflitto un altro Daspo (divieto di accedere, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche) a un tifoso cosentino per un post denigratorio e minaccioso pubblicato su Facebook.

